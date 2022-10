De Gea e De Bruyne criticati per essere stati “troppo gentili” fra loro nel derby di Manchester

Jamie O'Hara ha accusato Kevin De Bruyne e David de Gea di essere stati troppo 'gentili' durante il derby di Manchester. Si è scagliato contro i giocatori che non capiscono cosa significhi giocare in un derby di questi tempi a Manchester...

Redazione DDD

Dopo un weekend di calcio molto divertente, segnato dai derby di Manchester e North London, Jamie O'Hara, ex centrocampista oggi 36 enne con alle spalle tanti derby di Londra vissuti con il Tottenham, era scontento della cordialità fra giocatori avversari durante le partite e si è rivolto a talkSPORT per dire la sua.

Io facevo così...

O'Hara: “Ero orribile quando giocavo nei (derby), non mi parlavo, non li guardano, andavo in campo e mi dicevo, se qualcuno ha la meglio su di me, vengo espulso", ha detto l'ex centrocampista del Tottenham.

Adesso invece...

“Guardo De Gea e De Bruyne discutere tranquilli fra loro, guardo i giocatori degli Spurs raccogliere i giocatori dell'Arsenal da terra, e mi ritrovo a pensare, dov'è l'errore?".

Per quanto riguarda De Gea e De Bruyne, ha colpito il fatto che i due avversari hanno avuto una conversazione mentre entravano nel tunnel all'intervallo quando il Manchester United era in svantaggio per 4-0. Il Manchester City ha vinto la partita 6-3 e De Gea ha preso sei gol contro il City per la seconda volta nella sua carriera, dopo la famigerata sconfitta per 6-1 all'Old Trafford nel 2011.

O'Hara ha continuato la sua valutazione in particolare sullo United: "Ho immaginato questa squadra del Man United entrare in spogliatoio, stando probabilmente seduti lì a guardarsi, aspettando che Ten Hag non dica nulla". E invece...“Se veniamo picchiati e schiacciati, combattiamo! Combattiamo negli spogliatoi!". O'Hara continua. "Non lo vedo più nei derby locali e mi dà davvero fastidio. Lo odio adesso, la Premier League e il modo in cui è diventata, è troppo bella!".