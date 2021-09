Delirio derby, te lo dò io Gregory Peck: spunta Pedro nel sedile dietro Mou…

Lo Special One non è più solo sullo Specialino della Vespa...c'è anche Pedro...l'ex romanista autore del gol del 2-0...

Era maggio e l'artista Harry Greb aveva ritratto il nuovo mister della squadra capitolina mentre sfrecciava a bordo di una Vespa “giallorossa”: il tecnico portoghese è dipinto come Gregory Peck nel film "Vacanze Romane". A settembre quel murales di Testaccio è diventato il meme per eccellenza del derby per i laziali...con Pedro proprio dietro Mou...ma non è l'unico...