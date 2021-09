Derby Brescia-Atalanta: il ventennale della corsa di Mazzone sotto la curva bergamasca

Prima la rimonta, poi la grande corsa...

"20 anni fa… ne è passato di tempo! Non smetterò mai di ringraziarvi che a distanza di tanti anni vi ricordate di me e che mi volete bene! Vi voglio bene". Carletto Mazzone ha ricordato così sui social l'anniversario della sua mitica corsa, una delle immagini più iconiche per il calcio italiano del nuovo millennio.