Derby di Manchester, il tifoso vede Haaland e gli grida “United”: il bomber sorride e tira dritto…

Il derby a Manchester - negli ultimi anni - ha preso una piega diversa - i Citizens hanno conquistato il trono britannico ormai mentre i cugini, con un palmares da far invidia a chiunque, si trovano in netta difficoltà.

Erling Haaland è uno degli acquisti che ha fatto saltare sulla sedia non solo i tifosi del Manchester City ma anche quelli dello United. La sua pacatezza è nota a tutti - nonostante segni a ripetizione - anche fuori dal rettangolo verde. In città, infatti, il numero 9 gira tranquillamente come fosse un cittadino normale senza curarsi del suo appeal.

È diventato virale sul web un piccolo siparietto con un tifoso dei Red Evils: "Ehi Haaland sei arrivato dalla parte sbagliata di Manchester". Il calciatore per tutta risposta sorridendo risponde per le rime al ragazzo: "Nah, mi amano qui"; il tifoso non demorde urlandogli contro: "United!" e la risposta è tutto un programma: "Esatto mi amano qui". Il tifoso contento del face to face amichevole ha - poi - proseguito: "Vieni da noi la prossima stagione, allo United. Lo sai anche tu. Ci vediamo presto Haaland" ma il norvegese chiude il sipario con un semplice sorriso, continuando la sua passeggiata.