Derby ma fino a un certo punto: Pro Vercelli, Alessandria la tua B è un po’ anche nostra…

Dopo 46 lunghi anni di attesa, l’Alessandria è tornata ufficialmente in Serie B

Al termine di una stagione in crescendo, sotto la guida di Mister Moreno Longo, i “Grigi” sono riusciti a vincere i playoff, superando nella doppia sfida finale il Padova ai calci di rigore (0-0 il risultato in entrambe le gare): decisivi l’errore di Gasbarro per i Veneti e il sigillo di Rubin per i Piemontesi. Ora per l’Alessandria inizia una meritatissima festa.