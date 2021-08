Donnarumma-Icardi e Messi-Sergio Ramos: il Psg del Fantacalcio annacqua i derby

Gigio e Maurito, la nuova casa comune è il Psg, come per Leo e Sergio...

Sei bella come un palo al 90', era scritto sulla maglietta social di Donnarumma dopo il derby vinto 3-0 dal Milan nel gennaio 2016, con tanto di rigore del possibile pareggio tirato sul palo da Mauro Icardi. Si sarebbe poi preso le sue rivincite nei derby Maurito, ma oggi lui e Gigio sono compagni di squadra. E i derby milanesi appartengono al passato...

La stessa cosa riguarda Messi e Sergio Ramos, molto più rivali nei derby di Spagna di quanto non lo fossero lo stesso Leo e Cristiano Ronaldo. Ma adesso gioiranno e si abbracceranno insieme, dopo tanti Clasicos trascorsi a ringhiarsi addosso...E' il calcio che cambia, sono le bandiere che il Psg acquista come se la sua fosse la campagna acquisti del fantacalcio e non del calcio vero e proprio.