Due lingue e due posizioni in classifica diverse: il testa-coda del derby di Helsinki

L'HIFK Helsinki è ultimo in classifica nel campionato finlandese, con 6 soli punti dopo 11 partite giocate. Gli stra-rivali dell'HJK (giocarono contro il Milan di Sacchi nella coppa dei Campioni 1989-90) sono invece secondi a tre punti dalla vetta, ma con 3 partite giocate in più. Visto che l'HJK è alla vigilia della sfida contro il Kuopion Palloseura capolista, quelli dell'HIFK sperano almeno che i rivali non vincano il campionato...

Del resto lo Stadin Derby a Helsinki è sentitissimo. In origine separava le due metà cittadine: l’HIFK tifato dalla classe media parlante lo svedese, l’HJK dalla classe media parlante finlandese. Oggi la separazione causa questione linguistica finlandese è più sfumata, ma permane nel nome. Se HJK sta per Helsingin Jalkapalloklubi, HIFK sta per Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors: in finlandese, si dice Helsinki. In svedese, Helsingfors.