Due tempi da 25 minuti e biglietto da 20 centesimi: 18 ottobre 1908, il primo derby Milan-Inter

Giocato 113 anni fa il primo di 299 derby milanesi...

Il primo derby della Madonnina non si è giocato nemmeno a Milano. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due compagini milanesi, che si è tenuto in Svizzera, a Chiasso, il 18 ottobre 1908. La partita è ovviamente avvolta nel mistero, come molto di quello che riguarda il calcio dell’ante guerra. Addirittura dell’Inter non si conosce nemmeno la formazione: quella nerazzurra, d’altronde, era una squadra nata appena 7 mesi prima. L’unica cosa certa è che il Milan vinse vinto 2-1, grazie alle reti di Lana e Forlano. Iniziava dunque così il primo capitolo di un infinita rivalità. Di Payer il gol dell’Inter.

Due tempi da 25 minuti ciascuno. Le due squadre sono arrivate a Chiasso insieme, in treno con pane, salame e vino. Milanisti e interisti gli uni a fianco degli altri in treno dall’Ortica, due mani di briscola, senza odiarsi, ridendo e parlando di donne. A Chiasso, è come se l’Inter giocasse in casa, cinque sono gli svizzeri in squadra, poi c’è Aebi che italiano ma naturalizzato svizzero. Si gioca al campo della Giovannina, venti centesimi il biglietto per un incasso di 400 franchi svizzeri garantito dai 2000 tifosi presenti, le porte sono più corte ma più alte, i giocatori hanno baffi lucidati dalla pomata e pantaloni tagliati per la scherma, tenuti su dalla cintura di cuoio. Il leader del Milan è Pierino Lana, che ha 20 anni, quello dell’Inter è Ermanno Aebi, che ha tre anni di meno.