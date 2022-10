Euforia totale a Porto: come esulta Rui Costa per la vittoria del Benfica nel Clásico!

Rui Costa, leggenda e attuale presidente del Benfica, è sceso in spogliatoio e ha guidato i festeggiamenti dopo la vittoria in 'Clásico' contro il Porto. I giocatori, sorpresi dal suo atteggiamento, lo hanno seguito alla grande...

All'inizio della decima giornata del campionato portoghese, il Benfica ha vinto 1-0 a Porto nel campionato, nel derby nazionale, nel Clásico e ha consolidato la propria posizione in testa alla classifica con 28 punti, sei sopra lo stesso Porto.

Rafa Silva, a 20 minuti dalla fine, ha segnato l'unico gol per le 'Águilas', che sono state superiori all'Estadio do Dragão e hanno ottenuto una vittoria più che importante nella disputa per il titolo.