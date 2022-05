Exit poll derby: il quorum di tifosi Inter e Milan regione per regione…

E' un derby nazionale e non solo milanese...

Tanti, come tifoseria organizzata, i Milan club e gli Inter club ufficiali in tutte le regioni d'Italia. Anche alla vigilia dell'ultima giornata-volata scudetto. Non è solo un derby cittadino. Un po' tutto il Paese si bloccherà domenica tra le 18 e le 20, prima di festeggiare o disperarsi. Almeno in termini numerici, sono di più gli Inter club che quelli dedicati al Milan: 755 i club dedicati alla squadra nerazzurra in Italia (e 154 quelli all'estero). I club rossoneri sono in numero inferiore, in termini generali: 557.