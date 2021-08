Foggia, “Io c’ero”: il derby della vita sul campo del Bari di Boniek, era il 1992…

La storia delle sfide fra baresi e foggiani

Il ritorno a Foggia di Zdenek Zeman ha fatto battere il cuore del giornalista foggiano Pino Autunno che ha raccontato il suo derby della vita: "Quel 29 marzo del 1992 io c'ero. Ero seduto in tribuna stampa al San Nicola, l'astronave progettata da Renzo Piano sulla quale stava per riprendere il volo il Foggia di Zdenek Zeman. Pronto ad annichilire a domicilio i cugini biancorossi di Zbigniew Boniek, e ad infliggere loro una severa lezione di calcio. Quel pomeriggio di ormai 29 anni fa, il derby di Puglia andava per la prima volta in onda a Bari sul palcoscenico della A, c'era il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti, ai padroni di casa si presentava una delle ultime occasioni per rilanciarsi in classifica e per alimentare le ormai residue speranze di salvezza. Ma occorreva battere gli odiati cugini, che non attraversavano un grande momento. Scricchiolavano gli oleati meccanismi della indemoniata Zeman-band, il Foggia era reduce da due sconfitte di fila, e c'era già chi era pronto a scommettere che gli effetti speciali stavano per esaurirsi. Nel giorno in cui Rambaudi faceva 100 in rossonero, dopo le polemiche e l'accantonamento contro la Roma tornava Shalimov nell'insolito ruolo di play davanti alla difesa; dall'altra parte Zibbì si affidava a Boban, Giampaolo e Platt nella speranza (vana) di scardinare la difesa ospite. Pronti via dopo soli 5' Ciccio Baiano stappava il match indirizzando la contesa in favore del Foggia. Che ci metteva davvero poco a prendere il comando delle operazioni e a dire a tutti: "Qui comando io".