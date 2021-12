Foto storiche: quando la Triestina giocava il derby friulano contro il grande Zico

Friulani e giuliani nel derby dell'8 febbraio 1984...

Le immagini del fotografo ufficiale de Il Piccolo sono uno spaccato della storia della città lungo vent'anni, da metà degli anni '70 a metà degli anni '90. Lui, Enzo Lasorte, per vent’anni fotografo del “Piccolo”, si è spento nell'ottobre del 2016, a Trieste, in seguito a una lunga malattia. Aveva ottant’anni, in gran parte impiegati in quella che, oltre a essere un’attività professionale, era una passione.