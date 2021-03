Genoa, il derby dei balconi: anche Piatek in prima linea, ma in campo troppo volemose bene…

Tanta passione per il derby, tanti balconi genovesi colorati di rossoblù e di blucerchiato. I cuori di Piatek e Floro Flores battevano per il Genoa, fino all'1-1 finale...

Non sono mancati scatti di derby ormai passati, dal gol di Floro Flores (ripubblicato dallo stesso ex genoano) nel 2011 alla corsa di Shomurodov in Coppa Italia. Su Instagram si è messo in pole position per il Genoa anche Krzysztof Piatek, come conferma foto della tv con i colori rossoblu sullo sfondo. Poi in campo 1-1 e tanto, forse troppo, volemose bene. Un altro pareggio, come all'andata, e nessuno si è fatto male...