Gladbach-Koln: compie 56 anni il Netzer/Overath derby fra “puledri” e “caproni”

Oggi in campo il derby del Reno fra Borussia Monchengladbach e Colonia. Ma che storia la loro storia!

Oggi è il derby fra il Borussia Monchengladbach settimo in classifica e il Colonia quattordicesimo, ma nella storia il derby del Reno fra Gladbach e Koln è stato quello dei suoi simboli storici, Gunther Netzer per il Borussia e Wolfgang Overath per gli avversari. Il primo derby fra le due squadre risale al 1965.

Si incontrarono per la prima volta in Bundesliga, ed era la partita dell'anno per i 35.000 spettatori. Dopo soli sei minuti, Jupp Heynckes segnò il primo gol nel Derby. Successivamente, tuttavia, il Borussia stato rimontato e superato fino al 3-1 a favore del Colonia. Un quarto d'ora prima della fine, Bernd Rupp è riuscito a fare solo 2-3. La partita è stata dominata anche dai grandi registi dei due club. Günter Netzer aveva ottenuto voti leggermente migliori in pagella, Wolfgang Overath si era portato a casa i punti con lui.