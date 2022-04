Il derby dei murales: De André e Scoglio, contro l’Europa e Boskov

Il derby tra Sampdoria e Genoa si gioca anche fuori dal Ferraris: le due tifoserie hanno colorato lo stadio con i murales che ricordano la storia dei club

Lato Genoa, come ricorda Buoncalcioatutti.it, anche un murale raffigurante il settore ospiti nella trasferta di Modena, datata 19 giugno 1988. Sfida decisiva per evitare la retrocessione in Serie C, decisa a propria volta dalle reti rossoblu di Antonio Di Carlo, Scanziani e Briaschi per il risultato finale di 1-3. “Solo chi soffre impara ad amare. Noi soffriamo, ti amiamo e con te torneremo grandi” si legge in uno striscione, riproduzione di quello esposto al Braglia.