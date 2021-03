Il derby di Dundee, l’unico al mondo dove lo spogliatoio è in casa e la partita in trasferta…

Il Dundee Fc e il Dundee United potrebbero tornare ad affrontarsi nella prossima stagione...

Dundee FC terzo nella Seconda divisione scozzese. Dundee United secondo nel gruppo Playout della Premiership scozzese. L'ultimo derby vinto dal Dundee FC risale all'agosto 2017, mentre il Dundee United si è imposto due volte nel 2019, 6-2 nel mese di agosto e 2-0 in quello di novembre. Quello affrontato dal Milan nel 1963 nelle semifinali di coppa dei Campioni è il Dundee FC, ma negli anni ha preso più piede il Dundee United che non sempre gioca con i rivali e quindi ha sviluppato una notevole rivalità con l'Aberdeen dando vita al New Firm che si contrappone all'Old Firm fra Celtic e Rangers.

Dundee quindi divide i propri supporter tra due squadre, il Dundee FC (conosciuti anche come i Dee, o i Dark Blues, a causa del colore delle divise), ed il Dundee United (loro invece sono gli Arabs, i Terrors o i Tangerines, ovvero mandarini, pure loro per via dei colori sociali). Gli stadi dei due club si trovano nella stessa via ad appena un centinaio di metri l’uno dall’altro, una particolarità che al mondo è più unica che rara. Il Dens Park (casa dei Dee) ed il Tannadice Park (tana dei Terrors) sono situati praticamente l’uno affianco all’altro. Per esempio capita che, in occasione del derby, la squadra in “trasferta” preferisca cambiarsi nello spogliatoio del proprio stadio per poi attraversare la strada con i tifosi per recarsi sul campo dell’avversario.