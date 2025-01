Napoli-Juventus, in esclusiva ai nostri microfoni lo storico doppio ex della sfida del Maradona tra Conte e Thiago Motta, Josè Altafini

José Altafini, il fuoriclasse che ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio, torna a parlare della sfida tra Napoli e Juventus, due squadre che ha amato e reso grandi. In esclusiva ai nostri microfoni, il "Mazzola brasiliano" (così soprannominato nel Paese carioca per la somiglianza con Valentino Mazzola) ricorda le emozioni vissute ai piedi del Vesuvio e all'ombra della Mole. Simbolo di classe, gol e carisma, Altafini è stato un ponte tra due mondi calcistici che, in lui, si fondono in una storia unica. A poche ore dal fischio d'inizio di uno degli appuntamenti più sentiti del campionato, chi meglio di un doppio ex, un campione che ha segnato le epoche con il suo talento, può raccontare il sapore di questa rivalità.