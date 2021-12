Il Natale dei derby

Tanti cari Auguri a tutti i derby del mondo!

Derbyderbyderby, o DDD se preferite, è dal luglio 2016 una agenzia sportiva specializzata in info-derby dall'Italia, dall'Europa e dal Mondo. Notizie esclusive, riconoscimenti mediatici, citazioni esterne, produzione di aggiornamenti a ciclo continuo. Tutto questo accade tutti i giorni, senza soste. Nei due giorni di Natale però anche la nostra propulsione produttiva si placa e la consueta copertura ripartirà dalle prime ore di lunedì' 27 dicembre. Ma per tutti gli altri giorni dell'anno, Derbyderbyderby si onora di far parte della famiglia di Gazzetta.it, con Aldo Cangemi, Niccolò Leonardi e Gianluca Varano a vegliare su di noi e su tutti i siti gemellati del network. Una grande avventura, incredibilmente in campo ogni giorno. Grazie all'inesauribile entusiasmo e capacità di ricerca di Davide Capano...