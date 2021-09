Il nerazzurro trasformato in amaranto: quanto mancano i derby fra Livorno e Pisa!

Dalla Serie B all'Eccellenza, oggi confronto impari, ma la speranza di tutti gli sportivi è che il derby del Tirreno torni sui campi il prima possibile...

Il confronto attuale è ingeneroso. Il Pisa è in Serie B. Il Livorno non è riuscito nemmeno a iscriversi in Serie D ed è stato riammesso in Eccellenza con la nuova denominazione di Unione Sportiva Livorno 1915 e di proprietà dell'ex presidente del Prato Paolo Toccafondi.