Il Toro batte la Juve ma perde lo Scudetto: compie 94 anni il derby di Allemandi

Campionato 1926-27 il Toro si laureò campione d’Italia ma lo scudetto venne revocato per un presunto caso di corruzione.

Il 5 giugno del 1927, esattamente 94 anni fa, si giocò al Filadelfia il derby Torino-Juventus che i granata vinsero 2-1 ma che poi pagarono caro. Gara dura, nervosa, con il centravanti juventino Pietro Pastore che venne espulso per un brutto fallo dopo il gol del 2-1 torinista segnato da Julio Libonatti, argentino scomparso nel 1981 a 80 anni, attaccante protagonista per ben 9 anni in maglia granata e che giòcò sia per la Nazionale argentina che per quella italiana.