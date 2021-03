In attesa del derby salvezza, il Toro ricorda il derby scudetto di Agroppi…

Il derby di Torino: 26 marzo 1972-26 Marzo 2021...

Il prossimo 3 aprile sarà derby, ma sarà anche e soprattutto una partita alla ricerca di punti salvezza per il Torino. Sarà un Toro-Juve con i granata in casa. Ma oggi, 26 marzo 2021, è l'anniversario numero 59 di un altro derby. Quello del 26 marzo 1972, in cui il Torino vinse il derby battendo 2-1 la Juve, in un Comunale gremito (circa 67mila spettatori).