Koke: “Il derby? Speriamo di non avere più 48 ore di riposo in meno”

Il centrocampista dei colchoneros ha parlato della polemica sulla data di Atletico Madrid-Real Madrid: "Questa volta è toccato a noi... Non siamo una squadra che cerca scuse".

Davide Capano Redattore 13 settembre 2024 (modifica il 13 settembre 2024 | 09:56)

Panini ha invitato Koke a un evento speciale e il centrocampista dell'Atletico Madrid ha risposto ieri alle domande dei media. Al capitano è stato chiesto cosa ne pensasse dell'orario del prossimo derby contro il Real Madrid e ha ammesso che non gli è andato bene, né per lui né per il resto dei suoi compagni di squadra.

Atletico, Koke molto netto — "Come calciatore, mi piace riposare per essere in grado di competere meglio in seguito. Ovviamente non sono io a stabilire gli orari o cose del genere. Cerco di adattarmi, come il resto dei miei compagni di squadra. Non è una scusa, abbiamo 48 ore di riposo in meno rispetto ai nostri avversari. Questa volta è toccato a noi essere colpiti. Speriamo che nel presente o nel prossimo futuro non succeda più, né a noi né ad altri", ha commentato.

Koke ha chiarito che, per la salute dei giocatori, il calendario dovrebbe essere rivisto a fondo: "Per uno spettacolo migliore abbiamo bisogno di questo riposo, ma è così che è impostato e non possiamo fare altro".

Le altre parole del capitano dei colchoneros — Il capitano dei colchoneros ha chiarito che, come in ogni match, i suoi daranno il massimo a prescindere dal calendario: "Dobbiamo adattarci, mettere il c*** a posto e cercare di riposare per questa partita, che è molto bella e che ci piace giocare".

"Anche l'orario non è molto adatto a noi... alle 21.00 di domenica. Vorremmo che i nostri figli e la nostra famiglia potessero andare allo stadio, ma non è così. Dobbiamo adattarci a quello che abbiamo, non cercare scuse perché non siamo una squadra che cerca scuse. Spingeremo al massimo, è un derby che dobbiamo vincere", ha concluso Koke.