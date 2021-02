La mamma di Helenio Herrera: salvata in mare, mentre rischiava di annegare…

La storia di un uomo che i ragazzi degli anni Sessanta mettevano sullo stesso piano di Papa Giovanni e di JFK...

"Il padre Francisco in Argentina non aveva trovato fortuna. E così decide di tornare verso casa. Ma non a Siviglia, da dove era partito, bensì in Marocco, allora protettorato francese. All’arrivo a Casablanca, nello sbarcare dalla nave alla scialuppa, la moglie Maria cade in acqua. Ci sono uomini, vicino alla riva, che potrebbero soccorrerla, ma chiedono soldi, subito. Sennò la donna annegherà in mare. Il povero Francisco dà tutti i soldi che ha e la moglie viene salvata. Helenio Herrera, figlio di Francisco e Maria, in quel momento capisce l’importanza del denaro. Fra averlo e non averlo. Forse per quello, da grande, darà tanta importanza ai soldi. E dopo i soldi? Le donne e la popolarità. Su HH, grande allenatore fra gli anni ’50 e ’70 sono stati scritti interi volumi. Fare un riassunto è difficile. Gioca a calcio fra ragazzini, in Marocco, ma scalzo e con palloni di pezza. Il suo sogno, diventato più grande, è la Francia. Un amico lo aiuta, lui prende il piroscafo e si paga il viaggio facendo lo sguattero. Trova una squadretta e qui comincia una storia un po’ incredibile. La racconta lui stesso in un’autobiografia. Dice HH di aver fatto il giocatore, il preparatore atletico, il fisioterapista, l’insegnante di educazione fisica. Senza trascurare il suo lavoro alla Saint-Gobain. Insomma, sembra che faccia troppe cose. “Una volta – racconta – eravamo sull’1-0. C’era da soffrire. Mi sono messo dietro la linea dei difensori. In Francia lo chiamano 'le beton', il cemento”. Ecco, in quel momento HH ha inventato il catenaccio.