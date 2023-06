La rissa nel derby di Manchester del 2011: Balotelli e Rio Ferdinand fanno la pace a Istanbul…

In occasione della finale di Istanbul fra City e Inter, Mario Balotelli ha ritrovato, dopo tanti derby di Manchester da avversari, il vecchio nemico Rio Ferdinand

L'eroe cult dei tifosi Citizens, Mario Balotelli, oggi 32enne, un tempo era un acerrimo rivale della leggenda del Manchester United, Rio Ferdinand, 44 anni, ha ritrovato il suo vecchio avversario in uno studio televisivo a Istanbul prima della finale poi vinta 1-0 dal City sull'Inter.

Rio Ferdinand si era arrabbiato con l'avversario italiano che era andato a festeggiare sotto la curva dello United. Accenno di rissa in quella gara vinta 1-0 dal Manchester City con gol di Yayà Tourè. Anni dopo, i due ex rivali hanno cercato di minimizzare: "Cose da campo", ha detto il difensore inglese. Balotelli ha confermato: "Tutto iniziato e finito in campo".