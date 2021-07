L’estate 1988 di Marco Van Basten: quel derby “interiore” con Ruud Gullit

Connazionali e sorridenti, ma orgogliosi e purosangue...

Non erano bastati i gol Scudetto dell'aprile e del maggio 1988 con la maglia del Milan contro l'Empoli e contro il Napoli. Marco Van Basten era tornato dopo la delicata operazione alla caviglia, ma c'era qualcosa che non andava...Nemmeno le meraviglie all'Europeo con l'Olanda di Rinus Michels contro Germania e Russia avevano rasserenato il cigno di Utrecht...

Proprio così, come racconta Federico Buffa su Sky in "Storie di calcio": "Marco Van Basten sapeva che mentre lui affrontava la riabilitazione Ruud Gullit si era preso San Siro e il popolo rossonero, tutti i tifosi avevano le trecce...Van Basten voleva tornare ad essere il primattore in grado di far vibrare quello stadio...anche questo è stato un grande stimolo per la sua esplosione rossonera".