Livorno-Pisa, tanta voglia di derby: una grande sorpresa allo stadio Picchi…

Quando segnava e giocava lui il Livorno vinceva 2-0 le partite-chiave, e non solo nei derby...

Le iniziative si sprecano e si moltiplicano per tenere accesa la fiammella della rivalità. Ad aprile si è svolto il Masterchef della solidarietà, con il derby ai fornelli fra il sindaco di Pisa e quello di Livorno. A novembre dell'anno scorso si era svolto il derby di teatro, con una compagnia livornese e una pisana che hanno raccolto fondi per solidarietà al teatro Verdi di Pisa. Ma quello che manca davvero in Toscana è il derby vero, quello di calcio fra Pisa e Livorno. E appena qualcuno lo rievoca tornano a riaffiorare le emozioni...

In un rigurgito di passione amaranto, dopo la sconfitta del...Pisa ai playoff di B con il Monza di Berlusconi e nel pieno dei playoff nazionali del campionato di Eccellenza, l'eroe di un derby del Tirreno di 52 anni fa ha fatto visita all'US Livorno 1915, generando sorpresa, stima e affetto. Lucio Zanardello è stato autore tra gli altri del gol con cui il Livorno, il 22 marzo 1970, andò in vantaggio all'inizio del derby con il Pisa, poi vinto 2-0, all’Ardenza. Zanardello scese in campo anche il 30 agosto 1970 quando il Livorno di Costanzo Balleri sconfisse, sempre 2-0, il Cagliari campione d’Italia di Manlio Scopigno con in campo Gigi Riva, Enrico Albertosi e Angelo Domenghini. Era la 1' giornata del gruppo 1 di Coppa Italia, che il Livorno vinse arrivando poi fino ai Quarti di finale contro il Milan.