Mario Sconcerti: “Il derby d’Italia oggi non esiste più…”

Direttamente su "Calciomercato.com", Mario Sconcerti afferma che né Inter, né Milan, potranno giocare il "Derby d'Italia" con la Juventus in questa stagione: "Uno degli slogan più seguiti nel calcio è che Juventus-Inter si possa e si debba chiamare derby d’Italia. E’ una bella immagine, ma non è più reale. Vediamo perché: l’idea di chiamarlo così venne a Gianni Brera molti anni fa. Lo scriveva nei suoi articoli ed ebbe molto successo. Per derby d’Italia Brera intendeva le due squadre che avevano vinto più scudetti. Negli anni in cui il nome si affermò, cioè tra gli anni sessanta e i novanta, trenta stagioni, l’Inter fu sempre in testa nel totale scudetti. Sempre di poco, ma in testa".