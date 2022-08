SS, Rudolf Gramlich: perché è stato privato della presidenza onoraria dell’Eintracht…

L'Eintracht, rivale del Real Madrid nella finale di Supercoppa, ha ritirato il titolo di presidente onorario a un ex giocatore ed ex presidente a causa dei suoi rapporti con il partito nazista tedesco

Nel 1934, durante i Mondiali in Italia, Gramlich giocò una sola partita. Già durante la sua attività di calciatore, Rudi chiese il permesso di tornare in Germania: lavorava in una fabbrica di pelle, dove lavoravano centinaia di ebrei. Poi si unì alle SS poco prima delle Olimpiadi di Berlino. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Gramlich fu nominato presidente dell'Eintracht. Nel 1942 fu trasferito a Cracovia, dove diresse anche la sezione calcistica delle SS. Con la fine della guerra, Gramlich fu arrestato dalle truppe statunitensi e trattenuto fino al 1947 a Francoforte: fu accusato di crimini contro l'umanità, prima di essere rilasciato a seguito di testimonianze a lui favorevoli su reati che non aveva commesso.

Havermann ha avuto il sostegno dello stesso club di Francoforte. Soprattutto dal suo presidente, Peter Fischer, che ha voluto ripulire l'immagine del club tedesco da note razziste, di estrema destra e, soprattutto, da un'immagine fascista. Quando furono noti i primi segnali, ordinò che venisse svolta un'indagine, qualunque cosa dovesse accadere: “Esatto. Sapevamo molto per sentito dire e, soprattutto, il nostro direttore generale del museo, Matthias Thoma, ha raccolto molto materiale. Ma abbiamo voluto conoscere i fatti seriamente in modo da non essere vulnerabili ad attacchi da nessuna parte. Non abbiamo badato a spese o sforzi e abbiamo incaricato una delle società più serie della Germania di occuparsi del periodo tra il 1933 e il 1945, il Fritz Bauer Institute. Ci è voluto circa un anno prima che un'esperienza così diversificata diventasse disponibile per noi", ha affermato Fischer. Il risultato è arrivato e Rudolf Gramlich è stato privato del titolo di presidente onorario.