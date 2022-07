Nella storia del Milan anche un derby contro…la Juventus di Milano!

Il Milan ha giocato un derby di Milano contro l’Ausonia Pro Gorla. E poi altri 41 derby che il Milan si trovò a giocare in quegli anni contro squadre meneghine che non fossero l’Inter. Si contano così i 22 derby contro l’Unione Sportiva Milanese, squadra fondata nel 1903 dopo una chiacchierata al Caffè Verdi di Porta Nuova e che nel 1927 fu costretta a fondersi con l’F.C. Internazionale, per rispettare le direttive emanate dal regime fascista che prevedevano la riduzione delle società calcistiche nelle massime categorie. Altri quattro derby il Milan li giocò contro lo Juventus Football Club, squadra che inizialmente presidiava una zona oggi a tinte rossonere, vale a dire un campo del Portello a poche centinaia di metri dall’attuale Casa Milan. Tre vittorie schiaccianti e un pareggio per i rossoneri. Gli altri derby milanesi sono stati giocati contro avversari come l’Ausonia Football Club, il Racing Libertas Club, l’Associazione Milanese del Calcio, il Nazionale Lombardia Football Club e l’Enotria di viale Umbria.