Nove contro undici: così il derby dei 100 anni fra i valloni di Liegi e i borghesi dell’Anderlecht

Liegi e il suo passato industriale e popolare contro Bruxelles, la capitale borghese e a volte reputata altezzosa. Sul campo di calcio a Liegi il gioco è laborioso ma pieno di impegno e di cuore, a Bruxelles un gioco lucido, più elegante.

Il ritorno del pubblico (con le tribune ospiti questa volta occupate) e la vicinanza in classifica (13 punti per lo Standard Liegi contro 10 per l'Anderlecht che ha una partita in meno), così è tornato il "grande vecchio", il derby Standard-Anderlecht, il simbolo della rivalità fra Liegi e Bruxelles. Rouches (Standard) e Mauves (Anderlecht) si incontrano nel massimo campionato belga da un secolo. Cent'anni fa il primo derby, nella stagione 1921-22. Il capoluogo contro la provincia. La furia della Vallonia francofona raccolta attorno a Liegi di fronte all'eleganza della capitale belga rappresentata da Bruxelles. In termini assoluti, le 100 candeline sono già spente da molto tempo da quando il primo Standard-Anderlecht ebbe luogo il 19 ottobre 1919 allo stadio Sclessin di Liegi nella seconda serie belga. Nel massimo campionato invece, sempre allo Sclessin, l'andata, il 5 marzo 1922, si concluse con un triste 0-0. Quanto al ritorno, fu disputato il 2 aprile 1922… a porte chiuse in seguito all'aggressione all'arbitro dopo la partita tra Anderlecht e Racing Bruxelles (1-2) di qualche settimana prima. Mitici a inizio anni '80 gli scontri fra lo Standard di Raymund Goethals e l'Anderlecht di Tomislav Ivic.

Il derby del Centenario lo ha vinto l'Anderlecht con un gol di Lior Rafaelov dopo 12 minuti, di fronte al tutto esaurito di Liegi. In quel momento lo Standard era già in dieci: espulso Al Dakhli al 7'. I padroni di casa chiuderanno addirittura in nove, per il rosso a Collins Fai a 6 minuti dal 90esimo. Grazie a questa vittoria, l'Anderlecht supera in classifica lo Standard. I Mauves occupano ora il 5' posto con 13 punti in 7 partite. Lo Standard, sempre con 13 punti, è 6' avendo una partita in più rispetto ai rivali.