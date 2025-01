Antōnīs Nikopolidīs

Dal 1989 al 2004 ha indossato la maglia del Panathinaikosche nel 1996 raggiunge la semifinale di Champions League contro l'Ajax (non scenderà in campo). Nel 2002 raggiunge i quarti di finale di UEFA Champions League 2001-2002 contro il Barcellona e nella stagione successiva (2002-2003) arriva ai quarti di finale della Coppa UEFA contro il Porto. 5 campionati, altrettante Coppe di Grecia e 2 Supercoppe con i Tryfilli. Il trasferimento all'Olympiacos non fu semplice, lo stesso Nikopolidīs confesserà: "La prima stagione fu davvero difficile per me, poiché ho ricevuto moltissimi insulti da parte dei miei ex tifosi; ho invece avuto moltissimo supporto da tutto l’ambiente Olympiakos, e per questo ne sarò sempre grato; anche dai miei ex compagni non ho ricevuto il trattamento che mi aspettavo. Ho giocato in quella squadra per 15 anni, e non ritengo meritassi tutto ciò che mi hanno detto dopo il mio addio". Con i thrilos dal 2004 al 2011, un lasso di tempo in cui farà in tempo a mettere in bacheca altri 6 campionati, 4 Coppe e 1 Supercoppa di Grecia.