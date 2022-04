Quando bustocchi e legnanesi giocarono il loro derby in Serie A…a San Siro!

"Quel" Legnano-Pro Patria finì 0-0...

A Legnano e a Busto Arsizio sanno bene che le due città prima del derby dell'Alto Milanese hanno sempre trasmesso nella storia un’energia pazzesca. Prima di Legnano-Pro Patria e viceversa, gli ultras caricano i giocatori incontrandoli per strada o dopo gli allenamenti. Tanti ex giocatori raccontano che solo chi ha giocato a Legnano o a Busto può capire fino in fondo cosa sia il derby con la squadra rivale. Oggi la Pro Patria è in Serie C e il Legnano in D, ma in futuro non si sa mai...Intanto la Storia insegna...