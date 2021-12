Reggio Emilia e Perugia, i derby fanno bene al botteghino e alla media pubblico

Quando sale la febbre della rivalità...

Il derby umbro di domenica 19 dicembre, pareggiato 1-1 in casa con la Ternana, ha comunque consentito al Perugia di fare un netto balzo in avanti per quanto riguarda la media spettatori. La sfida fra Perugia e Ternana è stata la più vista dell’ultimo turno che si è disputato in Serie B. Al Curi hanno partecipato al match 7.556 spettatori, 843 provenienti da Terni. Al secondo posto Frosinone-Spal con 4.546 tifosi. Ultima in graduatoria invece Crotone-Pordenone con 1.529 persone allo stadio.