Rissa e proiettili: quando Juve e Toro giocavano il derby della Liberazione…

Durante il conflitto, i campionati erano stati sospesi: l’Italia calcistica si era frantumata in tornei locali più o meno irrilevanti. Ma poi ci fu quella sfida...

C'era una volta un derby in cui la Juventus Cisitalia aveva battuto il Torino Fiat per 3-1. Ma il risultato della stracittadina non importava granché. Passò all'onore delle cronache come il derby del giorno di Pasqua, secondo alcuni datato 1 aprile 1945 e secondo altri giocato invece il 2 aprile 1945 quindi nel lunedì dell'Angelo. Una giornata di spari, un derby di botte tra calciatori avversari, si giocò in un'atmosfera livida di terrore eppure ma anche di attesa per l'imminente liberazione. I dirigenti juventini decisero di ricordare Pio Marchi, l'ex calciatore e dirigente bianconero deceduto in un bombardamento, organizzando un incontro con i «cugini» del Toro, i cui giocatori erano stati inquadrati nei quadri aziendali della Cisitalia di Piero Dusio e del Torino di Ferruccio Novo sotto il marchio Fiat. La voce della sfida si diffuse con rapidità. Quel pomeriggio, allo stadio intitolato al Duce, si presentarono in molti. Le due formazioni fecero il loro ingresso con il lutto al braccio. Il Torino schierò Pinsa Bodoira in porta, quindi capitan Mazzola, Loik e tutti gli altri; la Juventus si presentò con Sentimenti IV tra i pali, Foni, Rava, Depetrini, Parola, Sentimenti III, Farfallino Borel. I bianconeri partirono alla grande, dominando a centrocampo grazie alla linea mediana composta da Depetrini, Carletto Parola e Capaccioli.