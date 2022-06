Salernitana-Cavese, eccessi da derby: “Cari tifosi, vi perdete il bello del calcio…”

L’Unione Sportiva Cavese e la U.S. Salernitana sono nate nello stesso anno, nel 1919

Sergio Mari è un centrocampista nato a Salerno, che ha vestito la maglia della Cavese. Per lui i derby contro la squadra della sua città, la Salernitana, sono stati davvero infuocati. Le due squadre non si incrociano dal 2007, ma la rivalità è quanto mai accesa, come conferma l’aggressione subita da un giovane tifoso granata nella cittadina metelliana.

“Siamo nel 2022 e cadiamo ancora in questi fattacci che macchiano la bontà e il bello di Cava de’ Tirreni” ha dichiarato Mari, classe ’62, ai microfoni di Radio Alfa, con le sue dichiarazioni rilanciate da Salernitananews.it. Il suo auspicio è che “la parte buona di Cava possa isolare queste persone. Sono uscito dal calcio proprio per queste cose che macchiano un’intera città. Conosco il ragazzino e la sua famiglia. Hanno difeso la parte buona di Cava de’ Tirreni. Io quando giocavo i derby con la Cavese dovevo tornare a casa accompagnato da cinque carabinieri. Ci stiamo perdendo il bello del calcio, i tifosi sono in grado di fare cose bellissime, ma poi cadono in queste brutture. Dopo qualche derby brindavamo con i giocatori della Salernitana. Il prossimo 9 giugno ci vedremo a cena tra ex calciatori della Salernitana e della Cavese. Perché non fare lo stesso tra i tifosi?".