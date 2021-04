“Se la Ternana vince il campionato mi faccio frate”: e le bandiere rossoverdi invasero Perugia…

La storia dei derby, la storia del derby umbro

Ecco come è nata la rivalità tra Ternana e Perugia: "La rivalità calcistica forte, intensa, cattiva coi perugini non è stata la storia di sempre. Sino al 1971 c’erano sfottò, qualche scazzottata durante i derby, niente di più. La panna montò nell’anno del trionfale campionato della Ternana, quello di serie B 1971-72, torneo che i rossoverdi vinsero pure alla grande davanti alla Lazio. Nello stesso girone militava anche il Perugia, che arrivò sesto alla fine, lontanissimo dalla Ternana. L’allenatore era Guido Mazzetti, un calciatore bolognese che dopo aver girato tutta l’Italia si stabilì proprio a Perugia".

Il racconto di Calciofere.it prosegue: “Se la Ternana vince il campionato mi faccio frate”, per esprimere il massimo della disistima verso l’altra squadra della regione. E dal quel momento i perugini, ma solo loro, impostarono anche delle coreografie allo stadio per simboleggiare il motto di Mazzetti. […] Tutti sanno come andò a finire quel campionato: la sera del 18 giugno, il giorno dell’ultima partita del torneo, un carosello infinito di macchine se ne andò verso Perugia, attraversò, ripetutamente Corso Vannucci in un tripudio di bandiere rossoverdi".