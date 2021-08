Semifinale contro il San Paolo: la coreografia Palmeiras rievocherà il derby del fango

61 anni fa al Palmeiras bastò un pareggio per vincere il titolo paulista contro il Palmeiras. Anche questa settimana, al Verdão sullo stesso avversario, basterebbe uno 0-0 per andare nelle semifinali di copa Libertadores

La storia cita la conquista del Campionato Paulista 1950, da parte del Palmeiras sul San Paolo. In un pomeriggio di forti piogge e, di conseguenza, molto fango nel campo di Pacaembu, il Palmeiras era stato incoronato campione di stato per la 12esima volta. All'epoca, al Verdão bastava il pareggio dopo aver fatto una stagionemigliore dell'avversario per tutto il torneo. Tuttavia, è stato il San Paolo ad aprire presto le marcature. Jair Rosa Pinto, poi, ha approfittato della sua leadership e ha cercato di cambiare gli animi della squadra biancoverde del Palmeiras durante l'intervallo. Lo scossone ha funzionato così tanto che, non appena la squadra è tornata in campo per la ripresa, ha pareggiato il derby e si è assicurata il titolo. La fotografia, contrassegnata come una delle più emblematiche nella storia del Palmeiras, ha registrato la scena del discorso di Jair ai suoi compagni di squadra. Oltre all'immagine, lo stadio sarà decorato con bandiere e nastri.