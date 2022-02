Semifinale derby di coppa Italia: l’unico precedente a San Siro 37 anni fa

Era il giugno del 1985...

Martedì Milan e Inter in campo per la semifinale di andata di coppa Italia. A questo livello della coppa nazionale rossoneri e nerazzurri si sono affrontati una sola volta, nel 1985. Ecco come è andata...23 giugno 1985, Inter-Milan 1-2: Andrea Icardi segna nel finale il gol della vittoria per il Milan. L'Inter era passata in vantaggio con Rummenigge che in altre azioni ha colpito anche due pali esterni. Era stata una bella partita nella prima parte; poi alla distanza va calando per riaccendersi solo nel finale.