Sheffield, il derby d’acciaio: un libro dedicato alla storia di United vs Wednesday

Una rivalità feroce da quando le due squadre sono scese in campo per la prima volta il 15 dicembre 1890

Un libro per analizzare la storia di un derby intenso come quello di Sheffield. Focalizzandosi sulle edizioni più significative Andrea Maggiolo argomenta con competenza e stile l’importanza dello Steel City Derby, in un libro che scorre via suscitando grande curiosità e interesse. Molto accattivante e non banale pagina dopo pagina.