Spagna, riflessioni: “Comportamenti come quelli del derby asturiano colpiscono i più piccoli”

Il curriculum di Francisco Javier Martín del Burgo è importante: primo direttore dell'Agenzia statale antidoping, deputato del PSOE (1986-1996) e relatore della legge sportiva del 1990, direttore generale dello sport di Castilla La Mancha, presidente del consiglio provinciale di Ciudad Real, uno dei capoluoghi della provincia castigliana. Tutte le sue posizioni hanno qualcosa in comune: è sempre stato legato allo sport. Del Burgo, autore di diversi libri, è attualmente presidente dell'Academic and Scientific Advisory Council dell'Università Isabella I e ​​ieri ha tenuto una relazione al conservatorio Luarca, in una delle giornate del Torneo Internazionale di Futsal.