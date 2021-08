Striscioni a raffica: tifosi Rapid Vienna scatenati nel derby contro gli avversari

Frecciate e insulti a stretto giro nel derby degli striscioni di Vienna...

Uno dopo l'altro: così sono apparsi sulla curva del Rapid Vienna gli striscioni ostili all'Austria Vienna, durante il derby terminato 1-1 nell'ultima domenica di agosto. Nella foto grande appare...ehm...la "schaisse"...che in Italia chiamiamo m.... e che secondo i tifosi del Rapid nessuno ne rappresenta tanta come gli avversari in maglia violetta. Poi la rivendicazione è sui cori e gli inni che sarebbero originali solo da parte Rapid...