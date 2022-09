Sylvester Stallone con la maglia della Roma ma al derby tifa… Everton

La passione dell'americano - però - è un'altra con un derby nel cuore di colore blu. Ci si sposta in Inghilterra, per la precisione a Liverpool.

Una passione nata in maniera naturale per l'Everton sublimata e certificata addirittura nel 2007, quando fu ospite del Goodison Park per assistere al match contro il Reading. In quell'occasione l'artista ha rivelato: "Vorrei aver comprato l’Everton. Se avessi saputo quello che so adesso, l’avrei fatto. All’epoca le squadre di calcio erano accessibili, ma ora se lo possono permettere solo i miliardari".