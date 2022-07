“Terim voleva uccidermi…”, il racconto di Belhanda dopo il rosso nel derby 2019-20…

Il 32enne nazionale marocchino Younes Belhanda, ex Schalke ed ex Nizza, che ha giocato dal 2017 al 2021 nel Galatasaray e attualmente gioca nell'Adana Demirspor, ha raccontato un confronto fra lui e Fatih Terim nel periodo in cui ha giocato per la squadra giallorossa. Belhanda, che è stato espulso nella partita in cui il Galatasaray ha vinto 3-1 contro il Fenerbahçe nella stagione 2019-20 sul campo degli avversari a Kadıköy, ha svelato che Fatih Terim ha avuto una dura reazione contro di lui quando ha lasciato il campo.