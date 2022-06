Ternana, il derby umbro secondo Yuri: saltata anche la scuola…

Cosa non si fa per un derby...

Una partita per la quale ho perfino saltato la scuola, con il cuore che mi batteva a mille già dalla mattina presto, quando mi sono svegliato e con maglia e sciarpa rossoverdi mi sono diretto verso lo stadio con il biglietto in mano dopo tre ore passate nel negozio di papà, già immaginando i cori dei tifosi e l’impresa che avrebbero compiuto i nostri beniamini. Mentre si pranzava, insieme a tutti gli altri tifosi, l’eccitazione saliva a ogni minuto in meno dal fischio d’inizio di una partita per la quale sono stati venduti oltre 10.000 biglietti! L’ingresso allo stadio è stato abbastanza lento, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: un Liberati così pieno non si vedeva da tempo ed è stato veramente emozionante. Ci siamo fatti sentire subito con i nostri cori urlati a squarciagola, accompagnati da un bellissimo bandierone che ricopriva quasi tutta la Curva Est, quella dove mi trovavo io e quella dove erano concentrati i tifosi più accaniti: eravamo così emozionati che lo stadio sembrava tremare!

Poi è arrivato il calcio d’inizio, saliva l’adrenalina, si facevano più forti gli applausi per le Fere, che si mescolavano ai fischi per i tifosi del Perugia, che erano in netta inferiorità rispetto a noi. Era passata la mezz’ora, non aveva segnato ancora nessuno, e si aspettava con ansia il gol del vantaggio, quando al 36’ Donnarumma, recuperando un pallone di Agazzi, ha infilato il pallone alle spalle di Chichizola. Ed è stato proprio in quel momento che lo stadio è esploso in un enorme boato di festa, come non se ne vedevano da anni, anche per via degli ultimi anni giocati a porte chiuse. A rendere questo gol ancora più indimenticabile è stato il fatto che aveva segnato Donnarumma, considerato il miglior acquisto del calciomercato stagionale dei rossoverdi. Arrivato in estate dal Brescia con grandi aspettative, aveva iniziato il campionato con qualche perplessità (troppi rigori sbagliati), ma nelle partite seguenti ha preso a segnare a raffica, incantando tutti i tifosi; questo, in particolare, è a mio parere il migliore, dato che ho avuto la possibilità di vederlo davanti ai miei occhi e ci ha regalato una gioia che al Liberati non provavamo da molti anni. Proprio per questo è subito entrato nel cuore mio (e di tanti altri tifosi ternani), gli spetta di diritto un posto tra i miti della Ternana.