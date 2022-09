Ternana, Lucarelli: “Il derby va oltre il calcio”

Mister Lucarelli ha voluto raccontare la partitissima dimostrando tutta la sua felicità: "Grazie al presidente e alla società questi ultimi anni sono stati derby molto più equilibrati, dove si sentiva la possibilità di vincere. Io posso aver avuto il merito di aver 'mentalizzato' la squadra, so che in città il derby è molto sentito per ragioni che vanno oltre il calcio, io le ho fatte mie e trasmesse ai calciatori. I ragazzi sono stati bravi a fare quello che gli ho detto, sapevo che la gara non sarebbe stata bella, contro il Perugia si gioca male. Sono stati bravi a rimanere sul pezzo, siamo rimasti in piedi con il rigore sbagliato da loro, approfittando delle nostre occasioni".