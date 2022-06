Tifoso salernitano aggredito a Cava de’ Tirreni: “Facciamo il derby della Pace”

Politici cavesi dispiaciuti...

“Chiederò al Sindaco di Salerno di rendersi con me promotore di un derby Cavese-Salernitana per promuovere un gesto di riappacificazione tra le tifoserie delle due città di Cava e Salerno”. E’ quanto ha proposto, in una nota stampa, il leader del movimento politico La Fratellanza e consigliere comunale di Cava de’ Tirreni Luigi Petrone.