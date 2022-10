Toro-Juve del 15 ottobre sarà il derby di Gigi Meroni: nel 55esimo della morte della “Farfalla”

Gigi Meroni a 55 anni dalla sua scomparsa resta indelebile come “mito” granata. La sua morte è stata tragica e paradossale, in una sera dopo una bella vittoria contro la Sampdoria al Comunale per 4-2 e in attesa del derby poi vinto 4-0 con tre gol del suo grande amico Nestor Combin la domenica dopo la sua scomparsa.