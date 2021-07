Tra Dinamo Kiev e Shakhtar non più solo derby ucraino ma…bresciano!

Dinamo Kiev-Shakhtar Donetsk: tutta Brescia pronta a schierarsi per il derby nazionale ucraino...

Dinamo Kiev e Shakhtar sono le squadre più titolate del calcio ucraino, le due protagoniste, le due rivali per eccellenza. I tifosi di Kiev non hanno ancora perdonato il presidente del club Surkis per aver ingaggiato quello che per anni è stato l'allenatore degli "altri", Mircea Lucescu, 75enne guru dello Shakhtar. Ma nella prossima stagione il Classico ucraino avrà un motivo in più...