Tra i monti spagnoli: biglietti a 15 euro e dopo 91 anni torna il derby di Abaran

Il club del quartiere di 1500 abitanti, contro la squadra della città che conta in totale 12000 abitanti

Abaran è un piccolo comune di 12mila abitanti, nella regione di Murcia. La sua popolazione è insediata su una montagna con una vasta area forestale e un gran numero di burroni, a 40 km dalla capitale Murcia. Questo piccolo insediamento, circondato dalla Sierra del Oro e dalla Sierra de la Pila, torna ad avere un derby dopo ben 91 anni. I tifosi non avranno tempo di annoiarsi in questa stagione. Per la prima volta nella storia del calcio della città, che ora ha 91 anni, Abarán avrà due squadre che gareggeranno nella stessa categoria, in questo caso nel torneo di Preferenza Regionale, il campionato Preferente Autonomica Murcia. Questa circostanza non si è mai verificata prima.