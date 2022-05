Un altro Gran Derby è possibile: Betis e Siviglia si uniscono per difendere l’inclusione

La partita organizzata da Down Sevilla riunisce per la prima volta due squadre per normalizzare lo sport tra le persone con disabilità intellettiva

Redazione DDD

Si tratta di una delle rivalità più note nel mondo del calcio, capace di dividere in due una città. Ma quando i valori di uguaglianza, diversità e inclusione permeano i loro colori, la squadra biancoverde del Betis e la squadra biancorossa del Siviglia sanno unirsi in uno stretto abbraccio. Ecco perché il Gran Derby di sabato 26 maggio è una partita così speciale. "Siamo riusciti a unire due squadre opposte per un obiettivo comune, che è sostenere le persone con sindrome di Down a Siviglia", afferma con orgoglio Paco Leonés, coordinatore dell'evento e membro dell'associazione che lo organizza.

Non è la prima volta che il Siviglia ospita un derby di solidarietà. Già nel 2018 sono riusciti a riunire in campo le grandi leggende delle squadre del Siviglia. Tuttavia, quest'anno l'iniziativa ha fatto un ulteriore passo avanti e a questo carattere caritatevole hanno aggiunto il valore dell'inclusione. Protagonisti quindi di questa manifestazione sono i calciatori della Liga Genuine, composta dal gruppo DI (persone con disabilità intellettiva).